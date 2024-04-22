Так, решила высказаться представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Кремле отреагировали на заявление Дуды о ядерном оружии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационными заявления польского руководства о готовности Польши разместить американское ядерное оружие.

В случае появления такие объекты пополнят список целей для поражения в ситуации столкновения с НАТО,

– заявила российскому СМИ представитель российского МИД.

Что сказал Дуда: основное