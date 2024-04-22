Так, вирішила висловитися представник російського МЗС Марія Захарова. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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В Кремлі відреагували на заяву Дуди про ядерну зброю

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала провокаційними заяви польського керівництва щодо готовності Польщі розмістити американську ядерну зброю.

У разі появи такі об'єкти поповнять список цілей для ураження у ситуації зіткнення з НАТО,
– заявила російському ЗМІ представниця російського МЗС.

Що сказав Дуда: основне

  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розміщення ядерної зброї в його країні вже деякий час є предметом польсько-американських переговорів.
  • Дуда заявив, що він не приховує готовності своєї країни до такого кроку. Він вказав на зростання мілітаризації Росії в районі Кенігсберга та переміщення її ядерної зброї до Білорусі.
  • Очільник Польщі заявив, якщо буде таке рішення союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на нашій території для посилення безпеки східного флангу НАТО, то вони готові до цього.