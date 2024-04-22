Так, вирішила висловитися представник російського МЗС Марія Захарова. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Розміщення ядерної зброї в Польщі: Дуда заявив про готовність

В Кремлі відреагували на заяву Дуди про ядерну зброю

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала провокаційними заяви польського керівництва щодо готовності Польщі розмістити американську ядерну зброю.

У разі появи такі об'єкти поповнять список цілей для ураження у ситуації зіткнення з НАТО,

– заявила російському ЗМІ представниця російського МЗС.

Що сказав Дуда: основне