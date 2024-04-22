Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розміщення ядерної зброї в його країні, вже деякий час є предметом польсько-американських переговорів. Зокрема він нагадав, що Росія мілітаризує район Кенігсберга та перемістила ядерну зброю до Білорусі.

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"Ми готові до цього"

Вже деякий час тривають переговори між Польщею та США. На них вирішується питання щодо розміщення ядерної зброї на території Польщі.

Дуда заявив, що він не приховує готовності своєї країни до такого кроку. Він вказав на зростання мілітаризації Росії в районі Кенігсберга та переміщення її ядерної зброї до Білорусі.

Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на нашій території для посилення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього,

– заявив очільник Польщі.

Дуда наголосив, що його країна є вірним союзником Північноатлантичного альянсу та має зобов'язання в цій сфері, і тому веде спільну політику з іншими членами альянсу.

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