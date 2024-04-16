Водночас всередині США звучить критика у бік Байдена, який є "наляканим" постійними ядерними загрозами очільника Кремля. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що існує інструмент, який допоможе позбавити Сполучені Штати "побоювань".
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Дуже цього бояться
В США є багато політиків, зокрема таких як колишній посол США в Україні Джон Хербст, які намагаються донести до керівництва країни тезиси про те, що Росія – небезпечна, і щодо неї необхідно розглядати зовсім іншу доктрину.
Є такий інструмент, і Україна вже почала його застосовувати. Це – позасистемна атака на російські больові точки,
– зазначив політтехнолог.
Він нагадав, що коли українські дрони почали атакувати НПЗ Росії, віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван висловлювались проти цих атака. Водночас тривали рейди російських добровольців вглиб території Росії.
Це непрогнозовані сценарії. Путін був готовий ескалювати, і тоді були змушені наші партнери відповідати. Можна змусити Путіна підвищувати ставки, загрожувати завдати ядерного удару, і тоді партнери України будуть змушені втрутитись. Вони цього дуже бояться,
– наголосив Борис Тизенгаузен.
Проте, на думку політтехнолога, можна завдавати удари не тільки по НПЗ. В Росії є інфраструктура портів, а також дорогі і незамінні вузли на великих підприємствах.
Позиція США щодо ескалювання війни в країні
- Видання The Wall Street Journal зазначає, що Джозеф Байден побоюється того, що у разі отримання Україною зброї, яка може суттєво вплинути на ситуацію на фронті, може виникнути загроза застосування Росією ядерної зброї.
- Саме цим поясняє відсутність постачання Україні потужної зброї колишній посол США в Україні Джон Хербст. Він вважає, що "Байден є наляканим постійними загрозами Путіна", а США поводить себе нібито не є "ядерною наддержавою".
- Видання пише, що через імовірну реакцію Кремля, США та інші союзники України впродовж тижні чи навіть місяців ухвалювали рішення щодо надання Україні, зокрема ракет ATACMS і винищувачів F-16.
- Водночас в США тривають дискусії щодо виділення допомоги Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон пропонує винести на голосування окремо законопроєкти щодо фінансування підтримки Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Володимир Зеленський назвав ганьбою ситуацію, якщо в Конгресі підтримають проєкт закону про фінансову допомогу, яка не включатиме кошти для України.
- Президент розкритикував намір Джонсона та зазначив, якщо Конгрес розділить допомогу на ізраїльську та українську, це означатиме, що це "питання виборів у США".