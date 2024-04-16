Водночас всередині США звучить критика у бік Байдена, який є "наляканим" постійними ядерними загрозами очільника Кремля. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що існує інструмент, який допоможе позбавити Сполучені Штати "побоювань".

До теми Не через ядерну загрозу: чому насправді Шольц не передає Taurus Україні

Дуже цього бояться

В США є багато політиків, зокрема таких як колишній посол США в Україні Джон Хербст, які намагаються донести до керівництва країни тезиси про те, що Росія – небезпечна, і щодо неї необхідно розглядати зовсім іншу доктрину.

Є такий інструмент, і Україна вже почала його застосовувати. Це – позасистемна атака на російські больові точки,

– зазначив політтехнолог.

Він нагадав, що коли українські дрони почали атакувати НПЗ Росії, віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван висловлювались проти цих атака. Водночас тривали рейди російських добровольців вглиб території Росії.

Це непрогнозовані сценарії. Путін був готовий ескалювати, і тоді були змушені наші партнери відповідати. Можна змусити Путіна підвищувати ставки, загрожувати завдати ядерного удару, і тоді партнери України будуть змушені втрутитись. Вони цього дуже бояться,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Видання The Washington Post пише, що під час Мюнхенської безпекової конференції в лютому 2024 року, Камала Харріс у розмові з президентом України закликала не атакувати російські нафтопереробні заводи. За даними джерел видання, слова віцепрезидентки "роздратували" Володимира Зеленського і він "відмахнувся" від цього заклику Харріс. Пізніше, під час візиту до Києва у березні, Джейк Салліван повторив прохання Україні не завдавати ударів по російських НПЗ.

Проте, на думку політтехнолога, можна завдавати удари не тільки по НПЗ. В Росії є інфраструктура портів, а також дорогі і незамінні вузли на великих підприємствах.

Позиція США щодо ескалювання війни в країні