Зокрема, Шольц нібито переживає через ядерну загрозу з боку Росії. Німецький політолог Сергій Сумленний в етері 24 Каналу розповів, що вважає таку аргументацію недоречною та нелогічною. А справжня причина відмови у передачі ракет полягає в іншому.

Дивіться також Поразка прозахідних сил: чи стане Словаччина ще однією Угорщиною та як це вплине на Україну

Примітивна аргументація

В інтерв'ю для німецького видання Bild Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже є план нового контрнаступу. Однак його реалізація залежить від надання зброї та всіх інших необхідних засобів.

Щобільше, Зеленський сказав, що Олаф Шольц не хоче постачати Україні ракети Taurus через ядерні погрози з боку Владіміра Путіна. Мовляв, Taurus, за відсутності ядерної зброї у Німеччині, є найсильнішим зразком озброєння.

Ця аргументація не є новою. З цієї ж причини Шольц у квітні 2022 року відмовився надати Україні ББМ "Мардер". Мовляв, Німеччина стане стороною війни, і Росія зможе завдати по ній ядерного удару. Ця аргументація, на мою думку, неправильна та брехлива. Очевидно, що погрози ядерною зброєю перетворились на банальну повсякденність,

– наголосив Сергій Сумленний.

Росіяни фактично безперервно погрожують усьому світу використанням ядерної зброї, використовуючи для цього першу-ліпшу причину. Тим паче Німеччина вже постачала і продовжує постачати Україні зброю.

"Німеччина в межах міжнародного права допомагає Україні. Це приклад колективної оборони. Так, вони учасники цієї війни, і в цьому немає нічого поганого. Згідно з міжнародним правом, це обов'язок країн – допомагати одне одному захистити себе від агресії", – зазначив політолог.

Шольц також наводив інші аргументи, чому Берлін не постачатиме Україні ракети Taurus. Нібито українці не зможуть самостійно їх використовувати, тому для цього потрібні німецькі військові. Чи що цих ракет в Німеччини не достатньо. Водночас німецький уряд не замовив нові "Тауруси", через що виробник заявив про припинення виробництва нових ракет. Тож кожен з аргументів Шольца не виглядає переконливо.

"На мою думку, Шольц не хоче, щоб Україна завдала Росії великої шкоди. Тобто він вважає, що цю війну треба перетерпіти. Якщо ж вона стане довгою та жодна сторона не матиме шансів на успіх, то війна завершиться сама. А виборцям у 2025 році можна буде сказати, що СДПН, партія Шольца, зупинила ядерну війну", – припустив Сумленний.

Німеччина та війна в Україні: детальніше