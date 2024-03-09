Журналісти CNN зазначили, що з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій. Наразі країна "ретельно" підготувалася до будь-якого можливого сценарію подій.

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Росія могла застосувати ядерну зброю після поразок на фронті

Автори матеріалу наголосили, що пізнє літо 2022 року стало руйнівним періодом для російських військ в Україні. Українські війська наступали на окупований росіянами Херсон на півдні, а цілі російські частини опинилися під загрозою оточення. В адміністрації Президента США вважали, що така катастрофічна втрата може стати "потенційним тригером" для використання ядерної зброї окупантами.

Якщо значна кількість російських військ була розгромлена – це було свого роду передвісником потенційної загрози безпосередньо російській території або російській державі,

– сказав перший високопоставлений чиновник адміністрації.

Росія втрачала позиції на українській суверенній території, а не всередині Росії. Офіційні особи США були стурбовані тим, що президент Росії Владімір Путін міг сприйняти втрату Херсону, як "пряму загрозу йому та Росії".

Відповідно до такої оцінки, за словами журналістів, Росія могла б розглядати тактичний ядерний удар як стримувальний фактор проти подальших втрат окупованої Росією території в Україні, а також будь-якого потенційного нападу на саму країну-агресорку.

Ядерну зброю могли б застосувати під "фальшивим прапором"

Автори матеріалу зауважили, що російська пропагандистська машина також у 2022 році поширювала фальшиву історію про "українську брудну бомбу", яка, на думку офіційних осіб США, могла бути прикриттям для російської ядерної атаки.

Російські публічні повідомлення вийшли далеко з лівого поля про можливість використання Україною брудної бомби, яка, як ми бачили, не обґрунтована реальністю,

– пояснив перший високопоставлений чиновник адміністрації.

Але, за словами журналістів, була ще одна частина, яка підняла такі занепокоєння на новий рівень. Західні спецслужби отримали інформацію про те, що зараз між російськими офіційними особами відкрито обговорюється ядерний удар.

"Це ніколи не буває сухою, чорно-​білою оцінкою. Але рівень ризику, здавалося, зростає, ніж раніше", – пояснив американський чиновник.

Наразі немає даних про можливу підготовку до ядерного удару

Журналісти CNN наголосили, що жодного разу США не виявили даних розвідки, які б вказували на те, що Росія вживає заходів для мобілізації своїх ядерних сил для здійснення такої атаки.

Однак офіційні особи Сполучені Штати не були впевнені, що знатимуть, чи Росія переміщує тактичну ядерну зброю. Адже на відміну від стратегічної ядерної зброї, яка здатна знищити цілі міста, тактична або бойова ядерна зброя досить мала, щоб її можна було безшумно переміщувати, і нею можна стріляти зі звичайних систем, які вже розміщені на українському полі бою.

За словами високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, держсекретар Ентоні Блінкен "дуже прямо" висловив занепокоєння США російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову. Тим часом голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зателефонував своєму російському колезі генералу Валерію Герасимову, начальнику Генерального штабу Збройних сил Росії.

США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками як для розроблення планів на випадок надзвичайних ситуацій у разі російського ядерного нападу, так і для передачі попереджень російській стороні про наслідки такого удару.

"Це відмітна риса всього нашого підходу –​ те, що ми кращі та сильніші в цьому, коли ми повністю співпрацюємо з нашими союзниками", – зауважив високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

США хотіли заручитися підтримкою Індії й Китаю

Крім того, за словами авторів матеріалу, США намагалися заручитися допомогою країн, які не є їхніми союзниками, зокрема Китаєм та Індією, щоб відмовити Росію від ядерного удару.

Одна з речей, яку ми робили, – це не лише надсилали їм пряме повідомлення, але й рішуче закликали, тиснули, заохочували інші країни, до яких вони могли бути більш уважними, робити те саме,

– сказав один із високопоставлених чиновників адміністрації Байдена.

Офіційні особи США зазначили, що інформаційно-роз'яснювальна робота та публічні заяви лідера Китаю Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді допомогли уникнути кризи.

"Я думаю, що демонстрація міжнародному товариству стурбованості з цього приводу, особливо стурбованості ключових союзників Росії та Глобального Півдня, також була корисним, переконливим фактором і показала їм, якою може бути ціна всього цього", – пояснив представник адміністрації президента США.

Американські та європейські чиновники зауважили, що небезпека застосування ядерного озброєння Росією зменшилася після того, як війна в Україні увійшла у довготривалу фазу. Однак США та їхні союзники залишаються пильними, продовжуючи стежити за намірами Росії.