Журналисты CNN отметили, что с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал ряд заседаний, чтобы ввести планы на случай чрезвычайных ситуаций. Сейчас страна "тщательно" подготовилась к любому возможному сценарию событий.

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Россия могла применить ядерное оружие после поражений на фронте

Авторы материала отметили, что позднее лето 2022 года стало разрушительным периодом для российских войск в Украине. Украинские войска наступали на оккупированный россиянами Херсон на юге, а целые российские части оказались под угрозой окружения. В администрации Президента США считали, что такая катастрофическая потеря может стать "потенциальным триггером" для использования ядерного оружия оккупантами.

Если значительное количество российских войск было разгромлено – это было своего рода предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству,

– сказал первый высокопоставленный чиновник администрации.

Россия теряла позиции на украинской суверенной территории, а не внутри России. Официальные лица США были обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин мог воспринять потерю Херсона, как "прямую угрозу ему и России".

Согласно такой оценке, по словам журналистов, Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как сдерживающий фактор против дальнейших потерь оккупированной Россией территории в Украине, а также любого потенциального нападения на саму страну-агрессора.

Ядерное оружие могли бы применить под "фальшивым флагом"

Авторы материала отметили, что российская пропагандистская машина также в 2022 году распространяла фальшивую историю об "украинской грязной бомбе", которая, по мнению официальных лиц США, могла быть прикрытием для российской ядерной атаки.

Российские публичные сообщения вышли далеко из левого поля о возможности использования Украиной грязной бомбы, которая, как мы видели, не обоснована реальностью,

– объяснил первый высокопоставленный чиновник администрации.

Но, по словам журналистов, была еще одна часть, которая подняла такие беспокойства на новый уровень. Западные спецслужбы получили информацию, что сейчас между российскими официальными лицами открыто обсуждается ядерный удар.

"Это никогда не бывает сухой, черно-белой оценкой. Но уровень риска, казалось, растет, чем раньше", – объяснил американский чиновник.

Пока нет данных о возможной подготовке к ядерному удару

Журналисты CNN отметили, что ни разу США не обнаружили данных разведки, которые бы указывали на то, что Россия принимает меры для мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки.

Однако официальные лица Соединенных Штатов не были уверены, что будут знать, перемещает ли Россия тактическое ядерное оружие. Ведь в отличие от стратегического ядерного оружия, которое способно уничтожить целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было бесшумно перемещать. И им можно стрелять из обычных систем, которые уже размещены на украинском поле боя.

По словам высокопоставленных чиновников администрации Байдена, госсекретарь Энтони Блинкен "очень прямо" выразил беспокойство США российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Тем временем председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил своему российскому коллеге генералу Валерию Герасимову, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России.

США также тесно сотрудничали со своими союзниками как для разработки планов на случай чрезвычайных ситуаций в случае российского ядерного нападения, так и для передачи предупреждений российской стороне о последствиях такого удара.

"Это отличительная черта всего нашего подхода. То, что мы лучше и сильнее в этом, когда мы полностью сотрудничаем с нашими союзниками", – заметил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

США хотели заручиться поддержкой Индии и Китая

Кроме того, по словам авторов материала, США пытались заручиться помощью стран, которые не являются их союзниками, в частности Китаем и Индией, чтобы отговорить Россию от ядерного удара.

Одна из вещей, которую мы делали, – это не только присылали им прямое сообщение, но и решительно призывали, давили, поощряли другие страны, к каким они могли быть более внимательными, делать то же самое,

– сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Официальные лица США отметили, что информационно-разъяснительная работа и публичные заявления лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди помогли избежать кризиса.

"Я думаю, что демонстрация международному сообществу обеспокоенности по этому поводу, особенно обеспокоенности ключевых союзников России и Глобального Юга, также была полезным, убедительным фактором. И показала им, какой может быть цена всего этого", – объяснил представитель администрации президента США.

Американские и европейские чиновники отметили, что опасность применения ядерного вооружения Россией уменьшилась после того, как война в Украине вошла в долговременную фазу. Однако США и их союзники остаются бдительными, продолжая следить за намерениями России.