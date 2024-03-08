Джозеф Байден вспомнил, что в январе 1941 года Франклин Делано Рузвельт пришел выступать перед Конгрессом, потому что в Европе бушевала война и он должен был объяснить конкретно, что наступили необычные времена, потому что во всем мире было наступление на демократию. По его словам, он пришел в тот же зал обратиться к стране и сказать, что сейчас также наступил беспрецедентный момент.

Смотрите также Супервторник в США: сюрприз от Хейли, какие шансы у Трампа и что это значит для Украины

Украина может остановить Путина

Он отметил, что с тех времен, когда был Линкольн и гражданская война, не было таких ударов по демократии, свободе. Байден вспомнил о России.

Если кто-то считает, что Путин остановится в Украине, я считаю, что он не остановится. Но Украина... Украина может остановить Путина,

– сказал он.

В то же время это возможно, если США будут вместе с Украиной и предоставят ей оружие, которое надо, ведь это все, чего просит Украина.