Джозеф Байден пригадав, що у січні 1941 року Франклін Делано Рузвельт прийшов виступати перед Конгресом, бо в Європі вирувала війна і він мусив пояснити конкретно, що настали незвичайні часи, бо у всьому світі був наступ на демократію. За його словами, він прийшов в той самий зал звернутися до країни й сказати, що зараз також настав безпрецедентний момент.

Дивіться також Супервівторок у США: сюрприз від Гейлі, які шанси в Трампа і що це означає для України

Україна може зупинити Путіна

Він наголосив, що з тих часів, коли був Лінкольн і громадянська війна, не було таких ударів по демократії, свободі. Байден згадав про Росію.

Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, я вважаю, що він не зупиниться. Але Україна... Україна може зупинити Путіна,

– сказав він.

Водночас це можливо, якщо США будуть разом з Україною і нададуть їй зброю, яку треба, адже це все, чого просить Україна.

Він наголосив, що нашій державі не потрібні солдати, але допомога Україні блокується "тими, хто хоче відійти від світового лідерства".

Мій попередник, колишній республіканський президент, каже Путіну: роби все, що ти до чорта хочеш. Це сказав колишній президент. Він підтримував російського лідера. Я думаю, що це жахливо і неприйнятно,

– зауважив лідер США.

Він також не забув, що Америка була країною-засновником НАТО. За його словами, цей союз сьогодні сильний, як ніколи та мусить відповісти на дії Путіна. Байден попросив надіслати йому двопартійний закон про національну безпеку.

За його словами, США не можуть відійти та поставити Україну під ризик, Європу, весь світ вільний, і дозволяти диктаторам чинити зло. Президент США зазначив, що говорив Путіну, що ніхто не відступить, тому потрібно об'єднатися та захищати демократію.

У Білому домі висловились про допомогу Україні