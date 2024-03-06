Водночас Україна просить надати необхідну зброю для протидії повномасштабній російській агресії, а не військових. Про це під час брифінгу розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає 24 Канал.

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У своїй заяві Кірбі наголосив на важливості схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Він наголосив на необхідності подальшого сильного лідерства та підтримки з боку Сполучених Штатів у коаліції з понад 50 країн, які підтримують Україну.

Джо Байден також від самого початку дуже чітко заявляв: американських військ, які воюватимуть на полі бою в межах України, не буде. І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби й спроможності,

– наголосив він.

Представник Білого дому зауважив, що український президент ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Кірбі наголосив, що це хочуть робити особисто він і його війська, але тоді Україні потрібні засоби, і ось тут США потрібно допомогти нашому народу.

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