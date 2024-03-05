Про це під час брифінгу розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він також відзначив успіхи нашої держави на морі, передає 24 Канал.

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США вірять, що Україна підготувала сюрпризи для перемоги

Міллер зауважив, що США вважають, що в України є план, який наша держава може реалізувати, щоб домогтися перемоги на полі бою.

Ми віримо, що у них є в запасі кілька сюрпризів,

– наголосив Міллер.

Речник Держдепу також підкреслив, що США бачили перемоги України на полі бою. Під чим він мав на увазі потоплення російського корабля "Сергій Котов" у Чорному морі.

Україна знищила корабель росіян "Сергій Котов"