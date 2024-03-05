Про це під час брифінгу розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він також відзначив успіхи нашої держави на морі, передає 24 Канал.
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США вірять, що Україна підготувала сюрпризи для перемоги
Міллер зауважив, що США вважають, що в України є план, який наша держава може реалізувати, щоб домогтися перемоги на полі бою.
Ми віримо, що у них є в запасі кілька сюрпризів,
– наголосив Міллер.
Речник Держдепу також підкреслив, що США бачили перемоги України на полі бою. Під чим він мав на увазі потоплення російського корабля "Сергій Котов" у Чорному морі.
Україна знищила корабель росіян "Сергій Котов"
- Під час нещодавньої операції в ніч на 5 березня російський патрульний корабель "Сергій Котов" знищили українські безпілотники Magura V5 в Чорному морі. Місія була виконана спеціалізованим підрозділом, відомим як "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Внаслідок атаки російське судно зазнало значних пошкоджень корми, а також правого і лівого борту. Українська розвідка повідомила, що під час удару на сторожовий корабель загинуло щонайменше 7 російських військовослужбовців, ще 6 зазнали поранень.
- Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук підкреслив значення втрати "Сергія Котова" для окупантів. Корабель, який був одним з найновіших кораблів, побудованих росіянами та інтенсивно розрекламованих, поставив під сумнів спроможність та підготовленість окупаційних сил.
- Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що російський корабель "Сергій Котов" був знищений в українській акваторії Чорного моря поблизу анексованого росіянами Кримського півострова. Крім того, Данілов зауважив, що корабель був знищений саме українською зброєю.
- Варто зазначити, що корабель, які успішно знищили наші військові разом із ГУР МО вартував близько 65 мільйонів доларів, які опинилися на дні Чорного моря. Усе, що відомо про знищення російського патрульного корабля "Сергія Котова" – читайте у матеріалі.