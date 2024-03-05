Об этом во время брифинга рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он также отметил успехи нашего государства на море, передает 24 Канал.
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США верят, что Украина подготовила сюрпризы для победы
Миллер заметил, что США считают, что у Украины есть план, который наше государство может реализовать, чтобы добиться победы на поле боя.
Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов,
– подчеркнул Миллер.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что США видели победы Украины на поле боя. Под чем он имел в виду потопление российского корабля "Сергей Котов" в Черном море.
Украина уничтожила корабль россиян "Сергей Котов"
- Во время недавней операции в ночь на 5 марта российский патрульный корабль "Сергей Котов" уничтожили украинские беспилотники Magura V5 в Черном море. Миссия была выполнена специализированным подразделением, известным как "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
- В результате атаки российское судно получило значительные повреждения кормы, а также правого и левого борта. Украинская разведка сообщила, что во время удара на сторожевой корабль погибло по меньшей мере 7 российских военнослужащих, еще 6 получили ранения.
- Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подчеркнул значение потери "Сергея Котова" для оккупантов. Корабль, который был одним из самых новых кораблей, построенных россиянами и интенсивно разрекламированных, поставил под сомнение способность и подготовленность оккупационных сил.
- Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что российский корабль "Сергей Котов" был уничтожен в украинской акватории Черного моря вблизи аннексированного россиянами Крымского полуострова. Кроме того, Данилов заметил, что корабль был уничтожен именно украинским оружием.
- Стоит отметить, что корабль, которые успешно уничтожили наши военные вместе с ГУР МО стоил около 65 миллионов долларов, которые оказались на дне Черного моря. Все, что известно об уничтожении российского патрульного корабля "Сергея Котова" – читайте в материале.