Об этом во время брифинга рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он также отметил успехи нашего государства на море, передает 24 Канал.

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США верят, что Украина подготовила сюрпризы для победы

Миллер заметил, что США считают, что у Украины есть план, который наше государство может реализовать, чтобы добиться победы на поле боя.

Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов,

– подчеркнул Миллер.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США видели победы Украины на поле боя. Под чем он имел в виду потопление российского корабля "Сергей Котов" в Черном море.

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