По предварительным данным Главного управления разведки, в результате атаки на патрульный корабль “Сергей Котов”, что привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 безвозвратных и 6 санитарных.
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На корабле находились еще 52 члена экипажа, которых врагу, вероятно, удалось эвакуировать.
Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы,
– отметили в ГУР.
Ранее спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявлял, что потери у оккупантов в результате поражения корабля будут достаточно серьезными. Он отмечал, что некоторых членов экипажа точно вытаскивали из воды и эвакуировали.
Кроме самого корабля и членов экипажа, украинские военные уничтожили также находившийся на борту транспортно-боевой вертолет Ка-29. Плетенчук добавил, что атака на судно в таком случае – это два в одном.
"Сергей Котов" ушел под воду: что известно
- Спецподразделение ГУР Group 13 вместе с ВМС и при поддержке Минцифры атаковал российский патрульный корабль "Сергей Котов" возле Керченского пролива в территориальных водах Украины. "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.
- По предварительному анализу экспертов, современное российское судно уже не подлежит ремонту. Кстати, его внесли в состав Черноморского флота России только 30 июля 2022 года.
- Примерная цена корабля "Сергей Котов" - 65 миллионов долларов. Уничтожили корабль морские дроны Magura V5. По словам Андрея Юсова, условно – 5 прямыми попаданиями.
- В ГУР Минобороны Украины уточняют, что эта операция была бы невозможна без привлечения Военно-морских сил и Министерства цифровой трансформации. Собственно, в феврале 2024 года глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал улучшение дронов Magura.