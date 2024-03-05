За попередніми даними Головного управління розвідки, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали 7 безповоротних та 6 санітарних.

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На кораблі перебували ще 52 члени екіпажу, яких ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "сєрґєя котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби,

– зазначили у ГУР.

Раніше речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявляв, що втрати в окупантів внаслідок ураження корабля будуть досить серйозними. Він зазначав, що деяких членів екіпажу точно витягали з води і евакуювали.

Окрім самого корабля та членів екіпажу, українські військові знищили також транспортно-бойовий вертоліт Ка-29, який був на борту. Плетенчук додав, що атака на судно в такому разі – це два в одному.

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