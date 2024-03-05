Дві попередні атаки були у липні та вересні 2023 року й росіяни змогли відремонтувати судно. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі КИЇВ24, у якому стані російський корабель після атаки вночі проти 5 березня, пише 24 Канал.

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Гуменюк розповіла, що відомо про стан "Сергія Котова"

Деталі зараз цікавлять самого "Сергія Котова", де взяти деталі, щоб залатати дірки. Хоча за попередніми оцінками спеціалістів, латати там даремно і, напевне, вже ніхто не буде,

– заявила Гуменюк.

Вона розповіла, що корабель достатньо новий. Адже його включили до складу Чорноморського флоту Росії тільки 30 липня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення. Тобто тоді Кремль продовжував поповнювати свої ресурси.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, Росія мала на "Сергія Котова" великий розрахунок. Адже він оснащений сучасними системами зенітно-ракетного захисту. Зокрема, Кремль планував, що корабель виконуватиме функції оборони пунктів базування або важливих об'єктів.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповідав, що Росія планувала розмістити на судні зенітно-ракетні комплекси та вже навіть робила такі спроби.

Тож, чим менше таких суден, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них, а це означає – більше можливостей в українських сил безпеки та оборони.

За словами Юсова, "Сергій Котов" разом із крейсером "Москва" брав участь у нападі на острів Зміїний. Тепер ці судна на дні морському.

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Коротко про знищення "Сергія Котова"