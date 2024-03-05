Розвідники повідомили, що Україна вразила судно морськими дронами Magura V5 у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.
Дивіться також У ГУР офіційно підтвердили знищення корабля "Сергій Котов": деталі спецоперації
Як топили "Сергія Котова"
Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів,
– розповіли у розвідці.
Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що це результат довготривалої операції й він говорить сам за себе, адже умовно – п'ять прямих влучань не трапляються випадково.
️ Як топили "Сергія Котова": дивіться відео від ГУР
Перед цим у мережі показали ще одне відео, ймовірно, моменту влучання дрона у корабель. Адже на кадрах помітно потужний вибух.
У мережі показали відео нібито моменту враження "Сергія Котова": дивіться відео
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Україна знищила російський корабель "Сергій Котов"
- Вдосвіта 5 березня у телеграм-каналах почали писати про те, що внаслідок вибухів у Криму знищений російський корабель "Сергій Котов".
- Джерела ЗМІ у розвідці ці дані підтвердили та заявили, що за операцією стоїть ГУР і вони у ніч проти 5 березня вразили російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" українськими морськими безпілотниками.
- Згодом Головне управління розвідки цю інформацію офіційно підтвердило. За їхніми даними, корабель атакував їхній спецпідрозділ Group 13, Військово-морські сили ЗСУ та за підтримки Мінцифри.
- Корабель зазнав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що на борту є загиблі та поранені, адже окупанти таки проводили рятувальну операцію. За даними преси, екіпаж складався з 80 людей.