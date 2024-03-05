В эфире телемарафона представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук предположил, какой могла быть судьба экипажа "Серия Котова". Он добавил, что поисково-спасательная операция действительно проводилась, передает 24 Канал.

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Что произошло с экипажем "Сергея Котова"

Плетенчук заявил, что сейчас вся информация о погибших и раненых российских моряках, которые могли быть на борту "Сергея Котова", верифицируется. В то же время он добавил, что учитывая то, что эти события происходили в темное время суток, к тому же температура воды очень низкая и те повреждения, которые возникли в результате огневого воздействия получил этот корабль, бесспорно не свидетельствуют о том, что большинство экипажа могло спастись.

Поисково-спасательная операция проводилась. Некоторых членов экипажа точно вытаскивали из воды, точно эвакуировали. Скорее всего потери там достаточно серьезные. Вся информация верифицируется. Это одна из самых сложных задач по верификации, потому что, конечно, враг скрывает все эти потери,

– подчеркнул Плетенчук.

Он также добавил, что кроме корвета и российского экипажа, вероятно, был уничтожен и вертолет, который должен был быть на борту. Как пишут в сети, возможно, говорится о корабельном транспортно-боевом вертолете Ка-29.

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