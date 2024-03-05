В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота России.

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Детали потопления судна на перехваченной записи озвучил командир 184 бригады кораблей охраны водного района России, в чьем подчинении собственно и находился патрульный катер.

Что сказали оккупанты

По словам командира бригады, "Сергей Котов" нес "боевое дежурство по привоздушной обороне", атаковали его около 00:50 5 марта.

Был атакован 5 БЭКами (безэкипажными катерами, – 24 Канал). Не знаю, как там боролись они с ними 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" 5 БЭКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл***ь, с вооружением, АК-176 630,

– сказал на записи оккупант.

Что известно об уничтожении российского корабля