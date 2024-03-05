У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії.

Читайте також Потопили "Сергія Котова" та ще 2 судна: що відомо про українські морські дрони Magura V5

Деталі потоплення судна на перехопленому записі озвучив командир 184 бригади кораблів охорони водного району Росії, у чиєму підпорядкуванні власне й перебував патрульний катер.

Що сказали окупанти

За словами командира бригади, "Сергій Котов" ніс "бойове чергування з приповітряної оборони", атакували його близько 00:50 5 березня.

Був атакований 5 БЕКами (безекіпажними катерами, – 24 Канал). Не знаю, як там боролися вони з ними 40 хвилин. Тому що за 40 хвилин до цього була інформація, що в районі "Котова" 5 БЕКів. Там і вертоліт був, сам корабель, бл***ь, з озброєнням, АК-176 630,

– сказав на записі окупант.

Що відомо про знищення російського корабля