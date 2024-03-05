У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії.
Читайте також Потопили "Сергія Котова" та ще 2 судна: що відомо про українські морські дрони Magura V5
Деталі потоплення судна на перехопленому записі озвучив командир 184 бригади кораблів охорони водного району Росії, у чиєму підпорядкуванні власне й перебував патрульний катер.
Що сказали окупанти
За словами командира бригади, "Сергій Котов" ніс "бойове чергування з приповітряної оборони", атакували його близько 00:50 5 березня.
Був атакований 5 БЕКами (безекіпажними катерами, – 24 Канал). Не знаю, як там боролися вони з ними 40 хвилин. Тому що за 40 хвилин до цього була інформація, що в районі "Котова" 5 БЕКів. Там і вертоліт був, сам корабель, бл***ь, з озброєнням, АК-176 630,
– сказав на записі окупант.
Що відомо про знищення російського корабля
- Джерела ЗМІ у розвідці вранці 5 березня повідомили, що українські морські дрони ГУР вночі атакували російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
- Згодом в ГУР пояснили, що судно вразив спецпідрозділ Group 13 разом з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Мінцифри.
- Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Розвідники показали момент ураження корабля "Сергій Котов".
- Українська розвідка сказала, що орієнтовна ціна корабля "Сергій Котов" становить 65 мільйонів доларів.