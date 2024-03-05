Собственно, ночь на 5 марта ознаменовалась атакой по этому судну оккупантов. В Главном управлении разведки сообщают, что нанесли удар по кораблю морскими дронами.

Смотрите также Тьма, взрывы и морское дно: в сети показали вероятное видео атаки на корабль "Сергей Котов"

Атака на корабль "Сергей Котов"

Как отмечают в разведке, к операции причастно специальное подразделение Group 13. Именно оно нанесло удар по кораблю "Сергей Котов" морскими дронами Magura V5.

Уничтожен вражеский корабль "Сергей Котов". В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль Черноморского флота России,

– говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Произошло это в территориальных водах Украины, а именно – в районе Керченского пролива, который временно контролируют российские оккупанты.

Где расположен Керченский пролив: смотрите на карте от Google maps

Важно, что после оккупации Крыма в 2014 году россияне возвели через Керченский пролив Крымский мост. После серии взрывов в ночь на 5 марта незаконно построенную переправу пришлось "временно перекрыть".

Обратите внимание! Стоимость потопленного российского корабля "Сергей Котов" составляет около 65 миллионов долларов.

В ГУР Минобороны Украины уточняют, что эта операция была бы невозможной без привлечения Военно-морских Сил и Министерства цифровой трансформации. Собственно, в феврале 2024 года глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал улучшения для дронов Magura.

"Мы не можем показать, но есть лодка, что является определенной платформой и которая готовится к новым применениям с новыми сюрпризами", – комментировал тогда он, утверждая, что следует ожидать "нового технологического скачка" в разработке соответствующего безэкипажного катера.

Момент поражения морскими дронами корабля "Сергей Котов": смотрите видео с телеграм-каналов

Вспомним, что морские дроны Magura использовали также для поражения таких кораблей российских оккупантов:

разведывательный корабль "Иван Хурс" – 24 мая 2023 года;

корабль проекта 22160 "Сергей Котов" – 1 августа 2023 года;

российский ракетный катер "Ивановец" – 1 февраля 2024 года;

большой десантный корабль "Цезарь Куников" – 14 февраля 2024 года.

Смотрите также Будут охотиться на цели в воздухе: в ГУР анонсировали новые возможности морских дронов Magura

Итак, можно подытожить, что "Сергей Котов" под прицелом уже не впервые. Однако, похоже, что на этот раз он безвозвратно ушел на морское дно – больше охотиться на корабль украинские дроны не будут.