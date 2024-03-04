В частности, на морских беспилотниках типа Magura планируют разместить средства ПВО и, возможно, другие системы поражения. Это произошло после успешного уничтожения этими морскими дронами российских катеров и кораблей.

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Дроны Magura планируют модифицировать

Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО.

Я не техник, но понимаю, что это задача довольно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захвата воздушного объекта, средство поражения – и это все надо разместить на достаточно малой платформе,

– подчеркнул глава украинской разведки.

Буданов отметил, что это непростая задача чисто технически, но она реальна.

В то же время один из разработчиков морских беспилотников рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются при обеспечении стабильности беспилотника в условиях волновых ударов и перепадов давления. Разработчик отметил необходимость стабилизатора, способного поглощать такие вибрации, для того, чтобы системы вооружения могли эффективно функционировать.

Впрочем, прогресс в этой сфере уже есть, и вскоре дроны будут оснащены различными модулями для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Кроме того, разрабатываются технологии, которые сделают беспилотники менее заметными для обнаружения, с потенциальной возможностью погружаться под воду на длительное время.

Magura эффективно отработали по надводным целям