Подразделению ГУР, стоящему за атакой на "Ивановец", понадобилось лишь 6 морских беспилотников, чтобы поразить российский корабль с управляемыми ракетами.

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"Ивановец" поразили 6 украинских дронов MAGURA

В разведке сообщили, что ракетный катер "Ивановец" получил многочисленные попадания в корпус, прежде чем был потоплен беспилотниками в бухте оккупированного Крыма.

Издание со ссылкой на одного из операторов БПЛА отметило, что во время атаки использовали 10 беспилотников MAGURA, 6 из которых поразили и в конечном итоге потопили военный корабль.

Дрон MAGURA / Питер Радден / CNN

По словам оператора дрона, эти БПЛА длиной почти 6 метров, движутся на основе водного мотоцикла. Они имеют большой радиус действия – около 800 километров. Это дает подразделению свободу для запуска. Воздействие таких дронов впечатляет, однако, это деликатная работа.

Главное – почувствовать дрон. Если немного пережать, то можно потерять контроль над дроном,

– сказал оператор.

Добавил, что необходимо постоянно следить за движением беспилотника, а окончательную атаку цели часто контролируют вручную.

"Ни один военный корабль не может быть таким маневренным, как эти беспилотники"

Полезную нагрузку дрона можно увеличить с 250 до 300. Впрочем, в этом нет необходимости, отметил оператор. Интересно, что даже против некоторых из самых сильных кораблей Черноморского флота Москвы беспилотники доказали свою эффективность.

Их довольно сложно увидеть, особенно в открытом море. Такой размер затрудняет контроль над волнами, но также затрудняет задачу врага поразить нас,

– подчеркнул оператор.

Также рассказал, что вооружение на борту российских военных кораблей не рассчитывалось на беспилотники, поэтому такие цели, как "Ивановец", вынуждены использовать пушки, которые лучше подходят для поединков с другими кораблями.

Во время демонстрации беспилотников на Черном море журналисты увидели, как один беспилотник – идентичный тем, которые использовали против "Ивановца", совершал крутые повороты на скорости. Он маневренный по своей конструкции.

Ни один военный корабль не может быть таким маневренным, как эти беспилотники,

– подчеркнул оператор дрона.

"Ивановец" поразили 6 дронов MAGURA / Питер Радден / CNN

Детали от Кирилла Буданова