Підрозділу ГУР, що стоїть за атакою на "Івановєц", знадобилося лише 6 морських безпілотників, щоб уразити російський корабель з керованими ракетами.

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"Івановєц" уразили 6 українських дронів "MAGURA"

У розвідці повідомили, що ракетний катер "Івановєц" зазнав численних влучень у корпус, перш ніж був потоплений безпілотниками в бухті окупованого Криму.

Видання з посиланням на одного з операторів БпЛА, зазначило, що під час атаки використали 10 безпілотників "MAGURA", 6 з яких вразили та зрештою потопили військовий корабель.

Дрон "MAGURA" / Пітер Радден / CNN

За словами оператора дрона, ці БпЛА довжиною майже 6 метрів, рухаються на основі водного мотоцикла. Вони мають великий радіус дії – близько 800 кілометрів. Це дає підрозділу свободу для запуску. Вплив таких безпілотників вражає, однак, це делікатна робота.

Головне – відчути дрон. Якщо трохи перетиснути, то можна втратити контроль над дроном,

– сказав оператор.

Додав, що необхідно постійно стежити за рухом безпілотника, а остаточну атаку цілі часто контролюють вручну.

"Жоден військовий корабель не може бути таким маневровим, як ці безпілотники"

Корисне навантаження дрона можна збільшити з 250 до 300. Втім, у цьому немає потреби, зазначив оператор. Цікаво, що навіть проти деяких з найсильніших кораблів Чорноморського флоту Москви безпілотники довели свою ефективність.

Їх досить важко побачити, особливо у відкритому морі. Такий розмір ускладнює його контроль через хвилі, але це також ускладнює завдання ворогу вразити нас,

– наголосив оператор.

Також розповів, що озброєння на борту російських військових кораблів не розраховувалося на безпілотники, тому такі цілі, як "Івановєц", змушені використовувати гармати, що краще підходять для поєдинків з іншими кораблями.

Під час демонстрації безпілотників на Чорному морі журналісти побачили, як один безпілотник – ідентичний тим, які використовували проти "Івановця", здійснював круті повороти на швидкості. Він маневровий за своєю конструкцією.

Жоден військовий корабель не може бути таким маневровим, як ці безпілотники,

— підкреслив оператор дрона.

"Івановєц" уразили 6 дронів "MAGURA" / Пітер Радден / CNN

Деталі від Кирила Буданова