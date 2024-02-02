Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, було 6 прямих влучань у корпус катера "Івановєц".

До теми Помста за корвет "Тернопіль": що відомо про ракетний катер "Івановєц", який знищила Україна

Як знищили "Івановєц"

Так, ракетний катер "Івановєц" атакували морськими дронами українського виробництва MAGURA V5 бійці спецпідрозділу ГУР МО Group 13. Буданов повідомив, що було 6 влучань у корпус судна.

Під час спеціальних заходів у період від 31 січня до 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення "Івановця" на рейді до озера Донузлав. Під час знищення судна було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в його корпус. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не мала успіху,

– заявив Буданов.

Очільник ГУР МО не став розповідати, звідки запускали морські дрони. Втім, Буданов додав, що це не остання подібна атака на ворожий флот.

"Готуйтеся", – сказав Буданов у своєму "посланні" Москві.

Журналісти The War Zone також проаналізували відео, яке опублікувало ГУР. Так, на цих кадрах видно відпрацювання лише 3 морських дронів. Перший наблизився до російського ракетного катера з правого борту, але зробив різкий поворот ліворуч до корми "Івановця" й уразив ціль. Другий дрон також атакував ліву частину катера, а третій – ближче до середини. На опублікованих кадрах видно, як російське судно починає йти під воду, що свідчить про успішну спецоперацію.

Якою зброєю атакували ворожий ракетний катер

У ЗМІ стверджують, що "Івановєц" атакували українськими морськими дронами MAGURA V5 – морськими автономними охоронними безпілотними роботизованими апаратами V-типу (MAGURA V5). Такий багатоцільовий дрон української розробки, за даними The War Zone, може виконувати різні операції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту та виконання бойових місій.

Про розробку морського дрона стало відомо у липні 2023 року. Так, MAGURA V5 має довжину 5,5 метра, а ширину – 1,5 метра. Він може розвивати крейсерську швидкість у 22 вузли (близько 40 кілометрів за годину), а максимальна – сягає 42 вузлів (близько 78 кілометрів за годину).

Такий дрон може подолати відстань у понад 800 кілометрів. MAGURA V5 також оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.