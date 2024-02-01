Днем 1 февраля стало известно о том, что ГУР уничтожило очередной российский корабль. На этот раз на дно пошел ракетоноситель “Ивановец”.
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Судно находилось на рейде
В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России.
В спецслужбе отметили, что операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24. Известно, судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.
В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимых с дальнейшим движением – "Ивановец" дал крен на корму и затонул,
– говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.
Поисково-спасательная операция россиян, которые должны были бы находиться на судне, была безуспешна.
"Ивановец" пошел на дно: смотрите видео
В ВМС рассказали о 15 поврежденных единицах флота России в Черном море
- Представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о 15 поврежденных в Черном море единиц флота оккупантов. По его словам, хоть не всегда удается отправить их на дно, но и такие потери являются достаточно существенными.
- Плетенчук подчеркнул, что среди поврежденных единиц есть разные. Периодически оккупанты восстанавливают их. Многие единицы уже прошли ремонт.
- По его словам, им есть что ремонтировать. Представитель ВМС отметил, что иногда эти ремонты заканчиваются так же как с БДК "Минск", или с подводной лодкой "Ростов-на-Дону", а иногда они их сразу тянут в Новороссийск, например, "Павел Державин" после двух повреждений сам туда добрался, а "Николай Муру", который должен был помогать другому кораблю, сам нуждался в буксире.