Днем 1 февраля стало известно о том, что ГУР уничтожило очередной российский корабль. На этот раз на дно пошел ракетоноситель “Ивановец”.

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Судно находилось на рейде

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России.



В спецслужбе отметили, что операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24. Известно, судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимых с дальнейшим движением – "Ивановец" дал крен на корму и затонул,

– говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.

Поисково-спасательная операция россиян, которые должны были бы находиться на судне, была безуспешна.

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