Российская пропаганда активно ищет все новые нарративы для того, чтобы оправдывать войну перед самими россиянами и убеждать их в необходимости ее продолжения. Очень часто доходит до абсолютного абсурда.

Из собственных источников 24 Канал снова получил очередную "порцию" заготовок российских пропагандистских статей. В них российские пропагандисты пытаются убедить россиян в необходимости продолжения войны против Украины, а также пытаются найти хоть какие-то "победы" на международной арене за последние два года.

К слову Под ударом Украина США и Евросоюз: новые тезисы пропаганды, которыми Россия будет атаковать мир

Война – если не против Украины, то против Китая

В одной из запланированных пропагандистских статей автор проводит параллели между нынешней войной против Украины и войной времен Российской Империи против Японии. Напомним, что в той войне в 1904 – 1905 годах Россия потерпела одно из самых позорных поражений в своей истории.

Российский пропагандист убеждает, что выгоду из противостояния двух азиатских государств получила исключительно Великобритания. Якобы после поражения внешняя политика Санкт-Петербурга (тогдашней столицы империи) полностью подчинилась Лондону.

В своей статье автор утверждает, что сегодня в США и Великобритании делают похожую ставку в контексте российско-украинской войны. В случае поражения России или смены власти в Москве, Запад якобы использует россиян как инструмент давления на Китай или даже войны против Пекина.

Следовательно, пропагандист придумал еще одну причину войны против Украины – сохранение и даже укрепление суверенитета России, чтобы россиян "не погнали войной против Китая".

История российско-японской войны: смотрите видео

Российская пропаганда восхваляет Роберта Фицо

После парламентских выборов осенью 2023 правительство Словакии возглавил пророссийский политик Роберт Фицо. Он является некой словацкой версией Виктора Орбана. Неудивительно, что его избранию больше всего обрадовались в России.

Очередной российский пропагандист взялся восхвалять Роберта Фицо, отмечая, что целый ряд его заявлений "едва ли не слово в слово повторяют высказывания российского руководства". Россиянин отмечает и тот факт, что сразу после назначения новое словацкое правительство остановило поставки оружия и боеприпасов Силам обороны Украины.

Очень интересно, что российский пропагандист подчеркивает, что отказ от поставок оружия для Украины выгоден самой Словакии. Якобы оно еще может понадобиться словацкой армии в случае, если Украина проиграет войну, а российская агрессия расширится на другие государства Европы.

Абсурд этих нарративов заключается в том, что российская пропаганда хотя и восхваляет словацкое правительство за пророссийскую позицию, но едва ли не прямым текстом угрожает Словакии возможной российской агрессией.

Визит Роберта Фицо в Украину: смотрите видео

Новая "польза" от западных санкций

Еще с 2014 года, когда Россия только начала агрессию против Украины, россияне начали привыкать к западным санкциям. Но особенно мощными они были с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. Между тем российская пропаганда пытается убедить обычного российского Емелю в том, что от этих санкций Россия получает только пользу.

Теперь российская пропаганда взялась убеждать россиян, что западные санкции "спровоцировали рост качества российского образования". Мол, когда западные высшие учебные заведения начали отчислять студентов из России, те вернулись в свою страну.

Как следствие, российская промышленность якобы имеет перспективу получить специалистов на довольно востребованные профессии – разработчиков перспективных образцов техники, инженеров-системотехников, программистов и т.п.

О том, как на качество высшего образования в России влияют факты мобилизации студентов российских вузов в ряды оккупационной армии – российская пропаганда решила тактически промолчать.

Россия предает союзников

Еще одним из поводов для радости российской пропаганды стало напряжение между Азербайджаном и Советом Европы. Российские пропагандисты убеждены, что чем хуже будут отношения Брюсселя с Баку, тем больше последний будет склоняться к Москве.

Интересно, что российская пропаганда утверждает, будто Евросоюз всегда был больше склонен к Армении, чем к Азербайджану. Такая позиция довольно странная, особенно учитывая тот факт, что во время очередных боев вокруг Нагорного Карабаха в 2020 году Россия поддерживала Армению.

Очевидно, Россия пытается отдалиться от своего вчерашнего союзника, который разочаровался в Москве. Так, в ноябре 2023 года официальный Ереван впервые за почти 15 лет отказался от участия в саммите ОДКБ. Поэтому, похоже, Россия пытается таким образом отомстить Армении.

Впрочем, даже российская пропаганда признает тот факт, что Азербайджан никогда не станет союзником России. Прежде всего потому, что в Баку ориентированы прежде всего на своего главного союзника – Турцию. Кроме того, пропагандисты признают и тот факт, что официальный Баку придерживается довольно дружеских отношений с Украиной – главным врагом России.

Обратите внимание! Россия уже давно использует собственную пропаганду как один из типов оружия, которым она ведет войну против Украины. Поэтому крайне важно не вестись на российские фейки, чтобы не позволить оккупировать наши мозги, и поддерживать наших военных, которые не позволяют россиянам оккупировать наши территории.



Если с первым помогут критическое мышление и только достоверные источники информации, то относительно второго аспекта постоянно работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды украинских военных.

