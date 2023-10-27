Избрание Роберта Фицо, как и победа на парламентских выборах 30 сентября в Словакии его партии Smer-SD, не стало сенсацией. Социологи и эксперты говорили об этом минимум с весны. Не новость и его антиукраинская позиция и попытки всеми силами подыграть России.

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Возвращение Фицо, попытка номер 4

Фицо – не новое лицо. Он трижды занимал пост премьера Словакии и в 2018 году с позором ушел в отставку на фоне мощных протестов, причиной которых стало убийство оппозиционного журналиста Яна Куцяка и его девушки. Также Фицо обвиняли в масштабной коррупции и связях с итальянской мафией – печально известной калабрийской "Ндрангетой".

Впрочем, у электората короткая память не только в Украине, но и в Словакии. Особенно на фоне длительного экономического кризиса и неспособности действующей власти его преодолеть. Поэтому у таких персонажей, как Роберт Фицо, всегда будет второй шанс. Им он воспользовался блестяще – 30 сентября его партия победила на выборах, президент страны Чапутова поручила Фицо сформировать правящую коалицию, с чем он справился (к Smer-SD добавились еще более промосковские HLAS и SNS). Роберт Фицо в четвертый раз возглавил словацкое правительство.

Никакого "улучшения" для избирателей Фицо это не гарантирует. Однако уже можно сказать, что смена власти в маленькой европейской стране может оказать существенное влияние на баланс сил внутри большой коалиции, сформировавшейся в Европе в поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без результата,

– так Фицо объяснял членам словацкого парламентского комитета по европейским делам, почему нужно заморозить вооруженную поддержку Украины.

Свое желание отказать Украине в поддержке Роберт Фицо объясняет миролюбием и пацифизмом. Якобы отсутствие у Украины оружия для самозащиты приведет к мирным переговорам с российскими оккупантами. Логика Фицо на самом деле не миролюбивая, а циничная. Фактически он предлагает заморозить конфликт. Бенефициар такой идеи один – Россия.

Действительно ли Словакия остановит вооруженную поддержку Украины

Еще до того, как Фицо официально стал премьером, президент Чапутова объявила, что останавливает словацкую вооруженную помощь Украине, поскольку это якобы противоречит электоральному выбору словаков.

Да, это та самая Чапутова, которая только 7 июля рассказывала о дружбе с Украиной и ее поддержке во время визита в Братиславу президента Зеленского. Теперь она резко изменила риторику и уже говорит об остановке помощи.

Июль 2023 года, президент Словакии принимает Зеленского в Братиславе / Фото ОПУ

К счастью для Украины здесь больше показной политики, чем реальных действий. На самом деле остановить вооруженную поддержку Украине для Словакии не так-то просто. Действуют заключенные соглашения, среди последних – договор о производстве и поставке 16 модернизированных гаубиц Zuzana-2.

Тезки словацкого президента – это не подарок Братиславы, за них уплатят деньги. То же касается совместного производства боеприпасов или участия словацких компаний в разминировании Украины. Все эти моменты зафиксированы в договорах и контрактах, Словакия не имеет права не выполнять. Не забывайте, что речь идет о рабочих местах для словаков и деньгах для ослабленной словацкой экономики, поэтому попытки все это отменить – это реальный выстрел в ноги, на который никто не пойдет.

Таким образом, заявление о прекращении вооруженной помощи – это не отмена законтрактованного производства оружия и снарядов, а в первую очередь отказ от передачи техники и боеприпасов со складов. Следует понимать, что Словакия была одной из первых, кто оказал Украине вооруженную помощь, не думая о каких-то воображаемых "красных линиях". Речь и о системах ПВО, и о самолетах (советских), и снарядах и технике – прежде всего танках и гаубицах.

Сейчас возможности Словакии просто исчерпаны – они отдали Украине все или почти все. Поэтому сейчас могут спокойно говорить о том, чего требовал Фицо.

Вероятно, больше не будет говориться о летальном оружии или ракетных системах, поскольку мы уже исчерпали наши возможности. Если Словакия хочет сохранить какую-то степень собственной обороноспособности, то она больше не имеет больших возможностей для оказания военной помощи оружием,

– так умеренный новый спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини объясняет компромиссную версию о прекращении поставок оружия Украине.

Важным моментом является то, что это была не благотворительность – за нее Словакия получила деньги от партнеров Украины (той же Германии). Кроме того, передача в основном устаревшего оружия лишила Словакию необходимости хранить его и размышлять над его утилизацией.

Где Фицо реально может навредить

Если бы этим все ограничилось, украинцы были бы счастливы, но успокаиваться не стоит. Словакия – важный логистический хаб и фактически стала тылом для ВСУ и Сил обороны. Фицо во время избирательной кампании неоднократно заявлял, что выступает против того, чтобы вооруженная помощь других стран шла через Словакию.

Если свой план он попытается реализовать – это предсказывает значительные логистические усложнения для Украины. В свое время так поступила Венгрия. Поэтому добавление в список евроуклонистов еще и Словакии может быть проблемой, значительно большей, чем участие Словакии в картельном сговоре против экспорта украинского зерна, придуманного Польшей.

Также потенциально Словакия теперь может блокировать евроинтеграцию Украины. И это может бросить тень на страну и ее репутацию в качестве последовательного партнера. Напомним, в ноябре 2021 года Словакия задекларировала поддерживать европейские устремления Украины. Документ официально подписывала президент Чапутова вместе с президентом Зеленским на полях климатического саммита в Глазго.

Глупый пример с коррупцией

Проблемой уже стали заявления Роберта Фицо в преддверии саммита ЕС. Уже в качестве премьера он выступил против предоставления Украине не только вооруженной помощи, но и пакета финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Напомним, для согласования проекта нужны голоса всех 27 членов ЕС.

Для Украины провал программы Ukrainian Facility – фактически удар ножом в спину, ведь без помощи союзников не сможет функционировать наша экономика, а значит – и сопротивление.

Как пишет издание Poilitico со ссылкой на неназванного дипломата, Фицо объяснил возможный отказ якобы проблемами коррупции в Украине. И в этом большая ирония, ведь за самим Фицо тянется давний коррупционный шлейф и обвинения в том, что он вместе с калабрийской мафией воровали гранты ЕС.

Заявления Фицо действительно вызывают злую иронию. Украинский политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала эффектно прошелся по словацкому борцу с украинской коррупцией и объяснил, что тот должен сделать.

То, что Фицо говорит о коррупции, я ему верю, он в этом вопросе разбирается. Фицо многое может о коррупции рассказать... Единственное, что он не знает, как с ней бороться, а вот создавать он ее умеет. Его заявления стоят ноль без палочки. Пусть у себя наведет порядок,

– Николай Давидюк о ценности слов Фицо.

"Радио Свобода" несколько смягчает сведения Poilitico, журналисты издания утверждают, что Фицо еще не дошел до прямых заявлений о блокировании помощи, а лишь говорил о проблемах Украины. В то же время единственный, кто был против, это Виктор Орбан. При этом даже премьер Венгрии не отважился заблокировать всю помощь Украине. При этом глава правительства Эстонии Кая Каллас все же прямо обвинила Фицо и Орбана в пророссийском демарше, но отметила, что дискуссия продолжается.

Важно Премьер Эстонии сказала, какие страны ЕС блокируют помощь Украине

Все эти кулуарные моменты говорят о проблемах, но не таких, которые нельзя было бы решить. И Орбан, и Фицо – популисты, но не новички в политике. Они прагматики, ничего не делающие просто так. Похоже, теперь они будут ждать, чтобы их кто-нибудь убедил. И дал что-то "интересное".

Фицо и Орбан – троянские пони

В этой ситуации должен наконец показать силу ЕС. Брюссель вяло наблюдает за демаршами Венгрии, лидер которой сравнивает Европейскую Унию с советской оккупацией, позволяет себе встречаться с Путиным в Пекине и регулярно устраивать "праздник непослушания".

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Пример Венгрии может быстро стать заразительным для Словакии. Несмотря на то, что две страны имеют давние исторические счета друг к другу (венгры до сих пор имеют территориальные претензии к словакам, однако, не решаются вести себя так же дерзко, как ведут по отношению к Украине), их лидеры могут найти общий язык и создать блок несогласных, который в потенциале может нанести большой вред. И не только для Украины, но и для всего Европейского проекта.

Европейский Союз сейчас будет более агрессивно отвечать, потому что он понимает, к чему эта болтовня (Орбана и Фицо – 24 Канал) приводит. ЕС наконец-то понял, что эти троянские кони, простите, не кони, а Фицо и Орбан – это троянские пони, заехали в ЕС и пытаются его развалить. Но в Брюсселе уже наелись российской пропагандой и этого не пропустят, будут действовать. Если ЕС начнет отражать то, что делают Орбан и Фицо, они просто сгорят от этого солнца,

– Николай Давидюк подсказывает ЕС, как нужно действовать в ситуации с демаршем Венгрии и Словакии.

Эксперт, может, слишком оптимистичен, но абсолютно прав – такое нужно "тушить" и на такое нужно оперативно реагировать. Если кто-то не хочет быть частью ЕС – его желание нужно удовлетворить. Тогда, может быть, у лидеров маленьких стран, решивших стать большой проблемой, исчезнет желание быть "пятой колонной".