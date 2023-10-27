Это произошло в четверг, 26 октября, во время обсуждения пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза, на второй день соответствующего саммита. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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"Если Россия победит, что дальше?"

По словам Каи Каллас, другие лидеры спрашивали Орбана и Фицо, премьер-министров Венгрии и Словакии, каким будет будущее, если Россия захватит Украину. Впрочем, пророссийские политики не ответили на вопросы. Каллас считает, что дискуссия должна продолжаться.

Мы задавали им вопрос, каким они видят будущее, если мы не поможем Украине, какая альтернатива на самом деле? Если Россия победит, что будет дальше? Почему вы думаете, что вы будете в безопасности тогда, когда мы отдадим Украину и не поддержим их сейчас? Это вопрос, на который они фактически не имеют ответа,

– сказала она.

Эстонский премьер отметила, что все остальные государства поддерживают долгосрочную финансовую помощь Украине. Кроме того, Каллас рассказала, что европейские лидеры также работают и над 12 пакетом санкций, а также над вопросом передачи замороженных российских активов Украине.

Мы должны найти решение, потому что никто не может думать, что мы упраздним санкции и вернем все это имущество без реальной помощи Украине.

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