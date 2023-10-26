По словам Каллас, она бы не хотела иметь фото с российским президентом. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Эстония выступает за передачу российских замороженных активов Украине

Кая Каллас напомнила, что правительство Эстонии одобрило законопроект об использовании российских замороженных активов. По ее словам, Украина имеет законные претензии к России из-за нанесенного ущерба во время войны. Впрочем, Каллас рассказала, что у России есть претензии к Эстонии из-за блокирования активов.

"Поэтому мы регулируем эти две претензии, и после окончания войны, если что-то останется после выплаты репараций Украине, Россия или олигархи могут договориться между собой (о распределении замороженных средств – 24 Канал)", – сказала Каллас.

Эстонский премьер отмечает необходимость использовать замороженные российские активы в пользу Украины и не тратить на это деньги европейских налогоплательщиков. Кроме того, Каллас отреагировала на рукопожатие Орбана и Путина. Она отметила, что лично пообщается об этом с венгерским премьером.

Он (Путин – 24 Канал) начал эту агрессивную войну против суверенной страны, он депортировал детей, и у него также есть ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Так что я не хотела бы быть на одной фотографии с таким человеком,

– сказала Каллас.

Эстонский премьер добавила, что, несмотря на свои заявления и критику помощи Украины, Венгрия вместе с другими европейскими государствами одобряла проукраинские решения.

Орбан объяснил, почему поддерживает связь с Путиным

Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, что продолжает поддерживать связь с российским президентом Владимиром Путиным, будто бы "хочет мира для Украины". По его словам, якобы, если не поддерживать связь с Путиным, то "мира не будет".

"У нас с Россией есть общий сосед – Украина. У нас есть мирная стратегия, поэтому мы бы хотели держать все каналы коммуникации открытым. В противном случае не будет никакого шанса для мира. Мы гордимся тем, что мы это делаем. Мы говорим в интересах мира, и это было бы в интересах каждого в Европе", – убеждает лидер Венгрии.