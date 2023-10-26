Об этом Виктор Орбан заявил накануне заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает корреспондентка 24 Канала. Также в Бельгии он сказал, что готов заключить сделку с Украиной по разблокированию военной помощи.

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Слова Орбана о контакте с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 октября в Брюсселе решил объяснить, почему он продолжает поддерживать контакты с Владимиром Путиным. Он сообщил, что причиной этого является близость двух стран к Украине и так называемая "мирная стратегия".

У нас с Россией есть общий сосед – Украина. У нас есть мирная стратегия, поэтому мы хотели бы держать все каналы коммуникации открытыми,

– сказал венгерский премьер.

Он добавил, что у "них" есть стратегия войны, а Венгрия якобы делает акцент на "стратегии мира". Орбан утверждает, что делает все для того, чтобы закончить войну – и именно поэтому каналы коммуникации с Россией открыты.

В противном случае не будет никакого шанса для мира. Мы гордимся тем, что мы это делаем. Мы говорим в интересах мира, и это было бы в интересах каждого в Европе,

– убеждает лидер Венгрии.

Кроме того, Виктор Орбан заявил, что поддерживает прекращение огня между Россией и Украиной.

Какой вектор развития Венгрии