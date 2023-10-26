Об этом Виктор Орбан заявил прессе после прибытия на заседание Европейского совета в Брюсселе, с места события сообщает корреспондент 24 Канала.

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Венгрия готова заключить соглашение с Украиной

26 октября премьер Венгрии заявил, что ждет в Будапеште украинскую делегацию. Орбан хочет заключить с Киевом соглашение, однако его подробности он пока не разглашает.

Мы ждем, когда украинская делегация приедет в Будапешт. Мы готовы заключить соглашение,

– сказал он.

Напомним, что Венгрия постоянно накладывала вето на выделение 500 миллионов евро для военной помощи Украине. Все потому, что Украина внесла в список "спонсоров войны" венгерский OTP Bank.

Что не так с OTP Bank Крупнейший венгерский банк, который в мае 2023 года НАПК Украины внесло в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и признание квазиреспублик "днр" и "лнр". Тогда в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в список спонсоров Венгрии "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России. Также страна пригрозила блокированием новых траншей из Европейского фонда мира, заявив, что "пока OTP Bank не будет изъят из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине".

Что предшествовало