Про це Віктор Орбан заявив напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Також у Бельгії він сказав, що готовий укласти угоду з Україною щодо розблокування військової допомоги
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Слова Орбана про контакт з Путіним
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня у Брюсселі вирішив пояснити, чому він продовжує підтримувати контакти з Владіміром Путіним. Він повідомив, що причиною цього є близькість двох країн до України та так звана "мирна стратегія".
У нас з Росією є спільний сусід – Україна. У нас є мирна стратегія, тому ми б хотіли тримати усі канали комунікації відкритими,
– сказав угорський премʼєр.
Він додав, що у "них" є стратегія війни, а Угорщина нібито робить акцент на "стратегії миру". Орбан стверджує, що робить все для того, щоб закінчити війну – і саме через це канали комунікації з Росією відкриті.
В іншому випадку не буде жодного шансу для миру. Ми пишаємось тим, що ми це робимо. Ми говоримо в інтересах миру, і це було б в інтересах кожного в Європі,
– переконує лідер Угорщини.
Окрім цього Віктор Орбан заявив, що підтримує припинення вогню між Росією та Україною.
Який вектор розвитку Угорщини
- Віктор Орбан 17 жовтня зустрівся з Владіміром Путіним у Пекіні, де обговорив співпрацю двох країн. Тоді угорський лідер цинічно заявив, що "ніколи не хотів протистояти Росії", а навпаки, метою було "налагодити і розширити контакти". Зокрема, він хотів поширити співпрацю й в економічному плані.
- Пізніше Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з роками радянської окупації після Другої світової війни. Він звинуватив структуру у прагненні позбавити країну її ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці відкидають.
- Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу. Він додав, що не бачить жодної схожості з радянською окупацією.