Орбан стремится развивать деловые отношения с Россией

На китайском форуме "Один пояс, один путь" в октябре президент Венгрии Орбан встретился с Путиным, где обсудил сотрудничество в области транспортировки газа и нефти, а также атомной энергетики. Более того, Орбан заверил, что Венгрия "никогда не хотела конфронтации с Россией, наоборот, целью было выстраивать и расширять отношения, и это ей удалось".

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Важно подчеркнуть, что это далеко не первое заявление Орбана по поводу желания развивать бизнес и деловые связи с Россией. Так, в августе этого года во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым он отметил, что венгерские компании намерены расширять свою деятельность в России, несмотря на санкции и политические трудности.

На встрече отмечалось, что на основе достигнутых сегодня результатов мы готовы продолжить сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство. Несмотря на санкции и политические трудности, венгерские компании, представленные в России, ищут возможности для расширения своей деятельности,

– сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передают российские СМИ.

Россия дорожит деловыми связями с Венгрией

Путин в свою очередь во время встречи на форуме "Один пояс, один путь" подчеркнул, что его не может не радовать, что, несмотря на "геополитические условия настоящего времени, отношения с Венгрией сохраняются и развиваются".

В сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержки контактов и развития отношений очень ограничены, однако не может не радовать, что со многими странами Европы у нас эти отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия,

– сказал Путин во время встречи с Орбаном.

Такая риторика не осталась незамеченной среди западных политиков. В частности, посол США в Венгрии подверг резкой критике встречу.

Лидер Венгрии предпочитает поддержать человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине. Пока Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия выступает за деловые соглашения,

– написал Дэвид Прессман в посту.

Заметим, что кроме посла США в Венгрии, встречу Орбана с представителем Кремля и его желание развивать отношения со страной-агрессором также раскритиковали и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Чехии Петр Павел, посол Германии в Венгрии Юлия Гросс, а впоследствии послы стран-членов НАТО встретились, чтобы обсудить обеспокоенность по поводу углубления отношений Венгрии с Россией.

Венгерский бизнес продолжает работать в России

Согласно данным Йельского института 14 венгерских компаний продолжают работать в России и ни одна компания не вышла с российского рынка. 5 компаний заявили о намерении, сократили деятельность, однако выход с рынка агрессора так никто и не завершил.

Также венгерский авиаперевозчик Wizz Air планирует поскорее вернуться на российский рынок. Компания недавно заявила, что возобновляет рейсы в Москву, однако после общественного резонанса отменила решение. Планировалось, что Wizz Air будет летать из Абу-Даби в Москву.

Важно! Среди них компании, которые работают в сфере энергетики, финансов, фармацевтики и даже оборонной.

Спонсируют российскую армию

Так, например, венгерская компания Aluminiumarugyar Zrt. продает бензобаки российской компании "Русбал", которая занимается изготовлением надувных моделей для вооруженных сил России, сообщает The Insider.

Венгерская компания Aluminiumarugyar Zrt. помогает российской армии / Скриншот The Insider

Помогают транспортировать газ в ЕС

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOLGroup продолжает транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России, несмотря на заявления о прекращении деятельности на рынке агрессора.

Также венгерская энергетическая компания продлила соглашение с Кремлем относительно дополнительной поставки газа. В частности, Венгрия и Россия договорились, что оплата транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" – из России в Европу через Украину будет осуществлять компания MOL.

Какая была выручка MOL Group за 2022 год Выручка MOL в России за 2022 год составила 1 миллион долларов.

Всего за прошлый год венгерская компания получила 26 473 миллиона долларов.

Достойно внимания! В июне российские СМИ цитировали Орбана, где тот заявил, что из России ушли только 8% крупных европейских компаний, которые в 2022 году перечислили в российский бюджет 3,5 миллиарда долларов. В качестве примера он привел энергетическую отрасль: российские нефть и газ сейчас покупают другие страны, а Европа страдает инфляцией. И если до введения санкций европейские страны тратили на закупку энергоресурсов примерно 300 миллиардов евро в год, то уже в 2022 году у них ушло 653 миллиарда евро, а при таких расходах страны ЕС не смогут конкурировать с другими государствами.

Материал создан с участием CFI, Французского агентства по развитию СМИ, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.