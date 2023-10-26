Орбан стремится развивать деловые отношения с Россией

На китайском форуме "Один пояс, один путь" в октябре президент Венгрии Орбан встретился с Путиным, где обсудил сотрудничество в области транспортировки газа и нефти, а также атомной энергетики. Более того, Орбан заверил, что Венгрия "никогда не хотела конфронтации с Россией, наоборот, целью было выстраивать и расширять отношения, и это ей удалось".

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Важно подчеркнуть, что это далеко не первое заявление Орбана по поводу желания развивать бизнес и деловые связи с Россией. Так, в августе этого года во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым он отметил, что венгерские компании намерены расширять свою деятельность в России, несмотря на санкции и политические трудности.

На встрече отмечалось, что на основе достигнутых сегодня результатов мы готовы продолжить сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство. Несмотря на санкции и политические трудности, венгерские компании, представленные в России, ищут возможности для расширения своей деятельности,
– сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передают российские СМИ.

Путин в свою очередь во время встречи на форуме "Один пояс, один путь" подчеркнул, что его не может не радовать, что, несмотря на "геополитические условия настоящего времени, отношения с Венгрией сохраняются и развиваются".

В сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержки контактов и развития отношений очень ограничены, однако не может не радовать, что со многими странами Европы у нас эти отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия,
– сказал Путин во время встречи с Орбаном.

Такая риторика не осталась незамеченной среди западных политиков. В частности, посол США в Венгрии подверг резкой критике встречу.

Лидер Венгрии предпочитает поддержать человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине. Пока Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия выступает за деловые соглашения,
– написал Дэвид Прессман в посту.

Согласно данным Йельского института 14 венгерских компаний продолжают работать в России и ни одна компания не вышла с российского рынка. 5 компаний заявили о намерении, сократили деятельность, однако выход с рынка агрессора так никто и не завершил.

Также венгерский авиаперевозчик Wizz Air планирует поскорее вернуться на российский рынок. Компания недавно заявила, что возобновляет рейсы в Москву, однако после общественного резонанса отменила решение. Планировалось, что Wizz Air будет летать из Абу-Даби в Москву.

Так, например, венгерская компания Aluminiumarugyar Zrt. продает бензобаки российской компании "Русбал", которая занимается изготовлением надувных моделей для вооруженных сил России, сообщает The Insider.

Венгерская компания Aluminiumarugyar Zrt. помогает российской армии / Скриншот The Insider

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOLGroup продолжает транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России, несмотря на заявления о прекращении деятельности на рынке агрессора.

Также венгерская энергетическая компания продлила соглашение с Кремлем относительно дополнительной поставки газа. В частности, Венгрия и Россия договорились, что оплата транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" – из России в Европу через Украину будет осуществлять компания MOL.

Материал создан с участием CFI, Французского агентства по развитию СМИ, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.