В стране-агрессоре сейчас проводятся мероприятия по обеспечению проведения новой волны мобилизации. Там наращивают возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений.

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В России готовятся к массовой мобилизации студентов

Как рассказали в разведке, для проведения новой волны мобилизации в России создают так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

В частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения". К этой работе планируется привлекать граждан, официально не подлежащих мобилизации,

– отметили в ГУР.

В то же время в Томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования. Руководить "участками" будут представители высшего руководства учебных заведений.

Важно! Для проведения новой волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года частичная мобилизация официально так и не была завершена.

"Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. В случае необходимости начало призыва может быть отсрочено", – добавили в разведке.

В России создают так называемые "участки оповещения" / фото ГУР МО Украины

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