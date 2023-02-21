Ни для кого не секрет, что русские военкоматы берут на фронт всех, не разбираясь. В частности, под горячую руку попадают "военнообязанные", имеющие ампутированные конечности. Однако эксперты предполагают, что на этом Путин останавливаться не намерен. Его цель – в ближайшей перспективе мобилизовать еще несколько сотен тысяч россиян.
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Как именно Путин будет призывать людей в армию
Собственно, как отмечают в The NYT, враждебный диктатор будет продолжать утверждать, что не только "освобождает Украину" от "нацизма", но и якобы спасает саму Россию от захвата ее странами НАТО.
Это утверждение кажется европейцам смешным, но оно стало "призывом" к объединению в Москве. Кремль будет говорить об этом противостоянии как о битве "за восстановление исторических земель России",
– написали в СМИ.
Вероятно, на фоне этих заявлений вражеской пропаганды будет интенсифицироваться частичная мобилизация в России. The NYT со ссылкой на сотрудников американской разведки констатируют, что до 300 000 уже призванных граждан могут приобщиться в недалекой перспективе еще несколько сотен тысяч россиян.
Какая ситуация в целом на фронте: последние новости
- Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города и села, нанося удары по населенным пунктам со всех типов вооружения. Собственно, больше всего обострение можно наблюдать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Именно на этих участках фронта захватчики пытаются наступать, но их сдерживают ВСУ.
- В то же время потери Россия с начала широкомасштабной войны по состоянию на утро 21 февраля составляют уже 144 440 человек. Только за минувшие сутки украинская армия отправила к Кобзону 760 россиян, что не может не радовать.
- Кроме того, вспомним слова военных аналитиков, утверждающих, что наступление России на многих направлениях забуксовало. По мнению Олега Жданова, оккупанты имеют небольшой шанс продвинуться всего на двух маленьких участках, но для этого им, конечно, придется побороться с ВСУ.