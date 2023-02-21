Ни для кого не секрет, что русские военкоматы берут на фронт всех, не разбираясь. В частности, под горячую руку попадают "военнообязанные", имеющие ампутированные конечности. Однако эксперты предполагают, что на этом Путин останавливаться не намерен. Его цель – в ближайшей перспективе мобилизовать еще несколько сотен тысяч россиян.

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Как именно Путин будет призывать людей в армию

Собственно, как отмечают в The NYT, враждебный диктатор будет продолжать утверждать, что не только "освобождает Украину" от "нацизма", но и якобы спасает саму Россию от захвата ее странами НАТО.

Это утверждение кажется европейцам смешным, но оно стало "призывом" к объединению в Москве. Кремль будет говорить об этом противостоянии как о битве "за восстановление исторических земель России",

– написали в СМИ.

Вероятно, на фоне этих заявлений вражеской пропаганды будет интенсифицироваться частичная мобилизация в России. The NYT со ссылкой на сотрудников американской разведки констатируют, что до 300 000 уже призванных граждан могут приобщиться в недалекой перспективе еще несколько сотен тысяч россиян.

Какая ситуация в целом на фронте: последние новости