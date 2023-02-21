Ні для кого не секрет, що російські військкомати беруть на фронт усіх, не розбираючись. Зокрема, під гарячу руку потрапляють "військовозобов'язані", які мають ампутовані кінцівки. Однак експерти припускають, що на цьому Путін зупинятися не збирається. Його мета – у недалекій перспективі мобілізувати ще декілька сотень тисяч росіян.

Дивіться також Олімпіада вже "тонула в крові" через росіян: історичні уроки, які варто нагадати МОК

Як саме Путін закликатиме людей у військо

Власне, як зазначають у The NYT, ворожий диктатор продовжуватиме стверджувати, що не лише "рятує Україну" від "нацизму", але й начебто рятує саму Росію від захоплення її країнами НАТО.

Це твердження, яке здається європейцям смішним, але воно стало "закликом" до об'єднання в Москві. Кремль говоритиме про це протистояння як про битву "за відновлення історичних земель Росії",

– написали у ЗМІ.

Ймовірно, на фоні саме цих заяв ворожої пропаганди інтенсифікуватиметься часткова мобілізація в Росії. The NYT з посиланням на співробітників американської розвідки констатують до 300 000 вже призваних громадян можуть долучитись у недалекій перспективі ще кілька сотень тисяч росіян.

Яка загалом ситуація на фронті: останні новини