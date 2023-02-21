У Генштабі ЗСУ розповіли актуальну інформацію про ситуацію на фронті. Зауважимо, що триває уже триста шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення.

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Яка ситуація на різних напрямках

Відомо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка – на Луганщині та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар'їнка на Донеччині.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках ворог не сформував ударних угруповань – себто наступу він не планує. Однак протягом доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Єліне Чернігівської області; Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропільське і Краснопілля на Сумщині, а також понад 25 районів населених пунктів на Харківщині.

, , та напрямках ворог не сформував ударних угруповань – себто наступу він не планує. Однак протягом доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Єліне Чернігівської області; Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропільське і Краснопілля на Сумщині, а також понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни обстріляли такі міста і села: Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області. Також противник завдав авіаудару по районах Білогорівки та Спірного.

та росіяни обстріляли такі міста і села: Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області. Також противник завдав авіаудару по районах Білогорівки та Спірного. На Бахмутському напрямку путінські вояки завдали ударів по понад 20 населених пунктів, зокрема, йдеться про такі міста й села: Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області.

путінські вояки завдали ударів по понад 20 населених пунктів, зокрема, йдеться про такі міста й села: Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під артилерійський вогонь ворога потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. Також загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам'янки, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

та під артилерійський вогонь ворога потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. Також загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам'янки, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Мовиться про Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове на Запоріжжі.

вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Мовиться про Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове на Запоріжжі. А от на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. Серед них – Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

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Окремо зазначимо, що найважчою залишається ситуація на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар'їнки. Власне, саме там загарбники намагаються наступати найінтенсивніше, проте Збройним Силам вдається ефективно відбивати атаки.

Загострення на Луганщині: розповідь бійця

Днями військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко поділився з 24 Каналом інформацією стосовно того, що відбувається на Луганщині. За його словами, саме на цій ділянці фронту можна спостерігати певне загострення, адже путінські солдати намагаються рухатися групами та виявляти слабкі місця української армії. Проте нашим бійцям вдається тримати ініціативу на українській стороні – переживати щодо цього не варто у жодному разі.