Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко. За його словами, росіяни використовували групи спеціального призначення, щоб виявити слабкі місця, але ці групи були ліквідовані.

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Перевага на боці ЗСУ

Юрій Федорченко розповів, що після невдалих спроб російських спецпризначенців, ворог почав накопичувати ресурси у вигляді особового складу, техніки й артилерії та почав намагання наступати на вузьких ділянках фронту.

Там, де є лісиста місцевість намагаються рухатись групами, скорочуючи відстань в сірій зоні,

– сказав військовослужбовець.

Юрій Федоренко зазначив, що противник зазнає значних втрат в живій силі та техніці, а перевага – на стороні ЗСУ. При цьому росіянам не вдалось досягти успіхів на жодній ділянці фронту біля Сватового.

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Військовослужбовець розповів, що іноді ЗСУ вимушені відходити з невигідних позицій назад, щоб затягнути противника, а потім "розмолотити" його та повернутись назад.

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"Такі коливання, пропаганда збройних сил Росії та їхні канали, намагається подати, як значні "перемоги" на тому чи іншому напрямку російських окупаційних військ. Але суспільство всередині України має розуміти, що це тактичні маневри ЗСУ, а не якісь "успіхи" збройних сил Росії", – сказав Федоренко.

Він також наголосив, що ініціатива – повністю на стороні ЗСУ, при цьому ситуація біля Сватового – напружена, але контрольована.

Юрій Федоренко закликав мешканців міст та сіл, що перебувають біля лінії зіткнення, виїхати, поки тривають бойові дії. Оскільки Росія не має успіхів на полі бою, вона використовує артилерію, щоб повністю знищувати населені пункти.

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