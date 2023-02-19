Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає 24 Канал. Він зазначив, що ворог змінює тактику на Луганщині залежно від ландшафтів.

До теми Вагнерівці закінчуються, але атаки під Кремінною посилились, – Гайдай про ситуацію на Луганщині

"Зараз закінчив об'їжджати всі підрозділи, які тримають оборону на Сватівському, Кремінському й Білогорівському напрямку. Можу сказати, що на сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку. Там найбільше обстрілів та атак", – сказав Сергій Гайдай.

Генштаб ЗСУ повідомляє що Росія накопичує сили в районі Кремінної. Керівник ОВА впевнений, що вороги підуть у наступ, але українці готові знищувати техніку та живу силу окупантів.

Сили оборони контролюють ситуацію

За словами очільника Луганської ОВА, вороги пробують протиснути нашу оборону. Він зазначив, що так само неспокійно на Сватівському і Білогорівському напрямках, але там в стабільніші позиції.

Поблизу Сватового вдається відбивати важку техніку. Нещодавно за один вечір наші хлопці спалили 3 БМП, – розповів Гайдай.

Він сказав, що обстріли, на жаль, є буденним явищем. Гайдай запевнив – зараз ситуація складна, але повністю контрольована нашими силами оборони.

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