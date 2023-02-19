Військові показали, як відбувалась ліквідація окупантів. Адже на кадрах помітно росіян та безпосередньо момент атаки по ворогу.

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Що відомо про ліквідацію ворогів на Донеччині

У Херсонській обласній військовій адміністрації розповіли, що російських окупантів нищить "Гвардія наступу".

На Донецькому напрямку бійці бригади Національної гвардії України "Червона калина" спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами,

– мовиться в повідомленні.

За даними військових, виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців. Вже координати бійцям передали інші Сили оборони, які точним влучанням артилерії знищили ворога.

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