Такі цифри назвав держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції.
До речі Втрати Росії можуть бути значно більшими: у ЗСУ розповіли деталі статистики
Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян,
– сказав Блінкен.
Чиновник додав, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати. Минулого року тисячі компаній заморозили свій бізнес у Росії, оскільки побоювалися шкоди репутації.
"Подивіться, що Путін зробив зі своєю країною", – додав Блінкен.