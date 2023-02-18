Такі цифри назвав держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції.

До речі Втрати Росії можуть бути значно більшими: у ЗСУ розповіли деталі статистики

Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян,

– сказав Блінкен.

Чиновник додав, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати. Минулого року тисячі компаній заморозили свій бізнес у Росії, оскільки побоювалися шкоди репутації.

"Подивіться, що Путін зробив зі своєю країною", – додав Блінкен.