Дані щодо втрат Росії у війні в ефірі телемарафону прокоментував речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, пише 24 Канал.
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Росіяни не евакуюють своїх поранених
За його словами, втрати Росії можуть бути значно вищими, ніж в офіційних даних, адже росіяни фактично не евакуюють своїх поранених. Через це більшість поранених окупантів помирає.
Дані, які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас в полоні,
– пояснив Дмитрашківський.
Також він додав, що влучання снаряда в скупчення ворога також не дозволяє визначати точну кількість ліквідованих.
Росія зазнає шалених втрат: що відомо
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 359 день війни Росія вже втратила 141 260 військових в Україні. Так, тільки за минулу добу було знищено ще 800 окупантів. Водночас Генштабу ЗСУ не наводить дані щодо поранених окупантів.
- У розвідці Британії 12 лютого повідомили, що за останні 2 тижні Росія могла зазнати найбільших втрат у війні. Середній показник втрат Росії за останні 7 днів становив 824 жертви на день. Це в чотири рази більше, ніж у червні – липні 2022 року.
- Цю інформацію підтверджував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
- Шалені втрати Росії збіглися у даті з анонсованим великим наступом російських військових. Окупанти кинули в бій велику кількість військових на Сході, однак не можуть прорвати оборону українських захисників.
- Найбільших втрат Росія зазнає на Донбасі, зокрема під Бахмутом та Вугледаром. У ЗСУ інформували, що кожної доби там гине до сотні окупантів.