Данные о потерях России в войне в эфире телемарафона прокомментировал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, пишет 24 Канал.

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Россияне не эвакуируют своих раненых

По его словам, потери России могут быть значительно выше, чем в официальных данных, ведь россияне фактически не эвакуируют своих раненых. Поэтому большинство раненых оккупантов умирает.

Данные, которые подаются, это приближенные к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену,

– объяснил Дмитрашковский.

Также он добавил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных.

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