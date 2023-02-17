Данные о потерях России в войне в эфире телемарафона прокомментировал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, пишет 24 Канал.
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Россияне не эвакуируют своих раненых
По его словам, потери России могут быть значительно выше, чем в официальных данных, ведь россияне фактически не эвакуируют своих раненых. Поэтому большинство раненых оккупантов умирает.
Данные, которые подаются, это приближенные к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену,
– объяснил Дмитрашковский.
Также он добавил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных.
Россия несет бешеные потери: что известно
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 359 день войны Россия уже потеряла 141 260 военных в Украине. Только за минувшие сутки было уничтожено еще 800 окупантов. В то же время, Генштаба ВСУ не приводит данные относительно раненых оккупантов.
- В разведке Британии 12 февраля сообщили, что за последние 2 недели Россия могла понести наибольшие потери в войне. Средний показатель потерь России за последние 7 дней составил 824 жертвы в день. Это в четыре раза больше, чем в июне-июле 2022 года.
- Эту информацию подтверждал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
- Безумные потери России совпали по дате с анонсированным большим наступлением российских военных. Оккупанты бросили в бой большое количество военных на Востоке, однако не могут прорвать оборону украинских защитников.
- Наибольшие потери Россия несет на Донбассе, в частности под Бахмутом и Угледаром. В ВСУ информировали, что каждые сутки там погибает до сотни оккупантов.