Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов эфире телемарафона рассказал, что приоритетом для России, несмотря ни на что, остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Что известно о потерях россиян в Украине

Андрей Юсов заявил, что сейчас на фронте чрезвычайное обострение, на Востоке происходят серьезные события. Конечно же речь идет о событиях вокруг Бахмута и других направлениях, в частности – у Угледара.

Собственно, ничего не изменилось, есть отчаянные попытки оккупировать украинский Донбасс до конца марта. Таковы были указания Путина Герасимову, и те даты (в феврале – 24 Канал) ничего не означают, ничего у них не получится,

– заявил представитель нашей разведки.

Более того, он заверил, что украинский Донбасс держится, как и Бахмут. Однако Андрей Юсов заверил, что у России уже не "вторая армия мира", хотя у них и есть значительный мобилизационный резерв. Именно поэтому оккупанты:

часто плохо вооружены и плохо обучены, но их много;

это не останавливает украинские силы обороны;

у ВСУ есть соответствующие планы и механизмы реагирования на все вызовы.

Представитель нашей разведки заверил, что ситуация на Донбассе для оккупантов сейчас приоритетна, хотя возможна активизация вражеских сил и на других участках фронта. Это, несмотря на значительные потери русских войск в технике и живой силе.

Потери врага, скажем так, по количеству, наибольшие с начала этой позорной войны, и это видно невооруженным глазом,

– заявил представитель разведки.

Потери россиян огромны: коротко