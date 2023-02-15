Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що пріоритетом для Росії, попри все, лишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
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Що відомо про втрати росіян в Україні
Андрій Юсов заявив, що зараз на фронті надзвичайне загострення, на Сході відбуваються серйозні події. Звісно ж мовиться про події навколо Бахмута та інші напрямки, зокрема – біля Вугледара.
Власне, нічого не змінилося, є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, та ті дати (у лютому – 24 Канал) нічого не означають, нічого у них не вийде,
– заявив представник нашої розвідки.
Ба більше, він запевнив, що український Донбас тримається, як і Бахмут. Однак Андрій Юсов запевнив, що у Росії вже не "друга армія світу", хоч в них і є значний мобілізаційний резерв. Саме тому:
- окупанти часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато;
- це не зупиняє українські сили оборони;
- в ЗСУ є відповідні плани та механізми реагування на всі виклики.
Представник нашої розвідки запевнив, що ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною, хоча можлива активізація ворожих сил і на інших ділянках фронту. І це, попри значні втрати російських військ у техніці та живій силі.
Втрати ворога, скажімо так, за кількістю, найбільші від початку цієї ганебної війни, і це видно неозброєним оком,
– заявив представник розвідки.
Втрати росіян величезні: коротко
- З 24 лютого 2022 року Росія вже втратила на війні в Україні 139 770 одиниць особового складу. Окрім того, в Україні залишились 3 290 ворожих танків, понад 6 тисяч бойових броньованих машин, майже 300 літаків та гелікоптерів та багато іншої техніки.
- ЗМІ встановили імена понад 1000 загиблих мобілізованих за 4 місяці війни. 40% мобілізованих загинули у період з 1 січня до лютого 2023 року.
- Окрім того, деякі вкорочують собі віку, не доїхавши до фронту. Так, 20-річний строковик Сергій Грідін з республіки Комі наклав на себе руки, щоб не їхати на війну. Перед цим він просив командира взводу не відправляти його на ротацію в Україну.