Мизерность этой цифры не должна вас удивлять. Во-первых, в России крайне ограниченно говорят о потерях. Во-вторых, это только подсчет публично подтвержденных ликвидированных мобилизованных. Реальные потери поражают разы и разы.

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Настоящую статистику никто не узнает

Итак, журналистам-расследователям удалось насчитать 1 082 публичных подтверждений смерти мобилизованных по состоянию на 13 февраля. Да, тех самых, кого на фронт призвал еще в сентябре Владимир Путин в рамках своей так называемой "частичной мобилизации".

Интересно, что 40% этой цифры погибли в период с 1 января 2023 года. То есть зимой похоронки за мобилизованных приходили значительно чаще.

Почему такие скромные цифры? На этот вопрос у журналистов тоже есть ответ. Все связано с желанием военно-политического руководства скрыть реальные потери. К примеру, не указывают статус солдат, погибших с октября 2022 года. Поэтому непонятно, были ли они контрактниками, добровольцами или мобилизованными.

Все больше гражданских в некрологах

Но есть любопытное наблюдение. Близко 70% некрологов за последние три месяца изобилуют фотографиями людей в гражданской одежде. Это наталкивает на мысль, что все больше гибнет именно мобилизованных, еще вчера выполнявших работу, не связанную с войском.

Заметим, что по этой статистике 107 человек – мобилизованные, погибшие в Новогоднюю ночь в Макеевке. Да, те же солдаты, которые сначала весело праздновали и слушали речь кремлевского диктатора, а затем в пакетах, если повезло, отправились обратно в Россию.

Журналисты заметили один интересный момент. Первоначально российское минобороны подтвердило гибель 89 оккупантов во время точного удара по ПТУ-19. И даже заметило, что они были мобилизованными. Но потом упоминание об этом исчезло, осталась только цифра.

И, опять же, о Макеевке. Похоронки, например, в Самарскую область прилетают чуть ли не ежедневно. А это значит, что официальная цифра продолжит расти. Напоминают журналисты подсчеты разведки Британии, в которой считают, что погибли тогда около 300 оккупантов.

А еще журналисты заметили, что с середины декабря резко возросло количество еженедельных потерь врага. Если российские источники за 2022 год сообщали о 250 – 300 ликвидированных захватчиках, то сейчас цифры выросли вдвое. По фамилиям можно перечислить не менее 600 бойцов, а с января – в среднем по 700.

Заметим, что по состоянию на утро 15 февраля удалось уничтожить 139 770 российских захватчиков. В Генштабе ВСУ отметили, что за прошедшие сутки на тот свет отправили 690 бойцов "второй армии мира".