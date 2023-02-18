Такие цифры назвал госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции безопасности.

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Согласно американским источникам, во время войны с Украиной были убиты и ранены 200 тысяч россиян,

– сказал Блинкен.

Чиновник добавил, что более миллиона жителей России покинули свою страну, потому что не хотят воевать. В прошлом году тысячи компаний заморозили свой бизнес в России, поскольку опасались ущерба репутации.

"Посмотрите, что Путин поступил со своей страной", – добавил Блинкен.