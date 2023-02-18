Общее количество ликвидированных ВСУ оккупантов по состоянию на 18 февраля составляет 142 270. Также враг несет колоссальные потери в технике.

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Потери врага в технике

танков – 3303;

боевых бронированных машин – 6533;

артиллерийских систем – 2 326;

РСЗО – 469;

средств ПВО – 243;

самолетов – 298;

вертолетов – 287;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2016;

крылатых ракет – 871;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5196;

специальной техники – 223.

Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за прошедшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось превратить в лом 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы и 2 РСЗО, а еще 2 средства ПВО, 3 БпЛА оперативно-тактического уровня, 9 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

Вагнеровцы гибнут, как мухи

С начала полномасштабного вторжения на войне против Украины погибли многие вагнеровцы. Именно поэтому Пригожин и пытался безумными темпами проводить вербовку в тюрьмах по всей территории России.

По словам спикера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, ЧВК "Вагнер" с 24 февраля потерял ранеными и убитыми более 30 тысяч бойцов. Ликвидированных по этой цифре около 9 тысяч. Причем около 4 500 удалось уничтожить с середины декабря прошлого года.

Интересно, что 90% вагнеровцев, убитых в декабре, были завербованы в тюрьмах России. Причем Кирби заметил, что ЧВК "Вагнера" все еще полагается на заключенных, когда говорится о пополнении личного состава. И это несмотря на то, что Пригожин заявил о якобы прекращении такой практики.

Несет утраты, но дальше наступает

Напомним, что перед оккупантами стоит четкая задача до марта 2023 года. Они должны выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Так что они бросают все свои силы на это. Сосредотачиваются захватчики на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Только за минувшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить атаки вблизи ряда населенных пунктов. Оккупантов отбросили от районов Гряниковки и Синьковки на Харьковщине, Стельмаховки, Краснопоповки и Кременной в Луганской области, Выемки, Федоровки, Дубово-Василовки, Раздолевки, Парасковеевки, Берховки, Бахмута, Ивановского, Временного Яра, Веселого, Веселого и Угледара в Донецкой области.