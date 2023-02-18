С начала полномасштабного вторжения России в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими 30 тысяч наемников. Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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Пригожин вербует заключенных

Как отметил Кирби, из более чем 30 тысяч вагнеровцев погибли около 9 тысяч, а около половины из этих 9 тысяч были убиты с середины декабря.

По его данным, около 90% погибших в декабре "вагнеровцев" были завербованы в российских тюрьмах.

По словам Кирби, ППК "Вагнер" в значительной степени возлагается на осужденных для пополнения своих рядов, несмотря на заявления Евгения Пригожина о прекращении вербовки людей в тюрьмах.

Они ("Вагнер" – 24 Канал) обращаются со своими новобранцами, преимущественно осужденными, как с пушечным мясом, бросая их, в буквальном смысле, в мясорубку… Пригожин просто вырвал их из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без экипировки, без организационного командования, просто бросил в бой,

– сказал спикер.

Тяжелые потери вагнеровцев под Бахмутом

Также рассказал, что вагнеровцы понесли бешеные потери в ожесточенных боях за Бахмут. По его словам, после усиления боев за последние несколько дней Россия добилась "постепенных успехов" в Бахмуте и вокруг него. При этом, отметил он, США не могут предусмотреть, удастся ли России прорваться в город.

Кирби добавил, что если это произойдет, у Бахмута нет "реальной стратегической ценности", а потому США считают, что Украина сохранит свои сильные оборонительные линии на Донбассе.

Напомним, что недавно наемники ППК "Вагнер" записали видео, где показали видео с десятками трупов окупантов. Жалуются, что им обрезали поставки и теперь они теряют своих людей сотнями.