Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что Пригожин сейчас кардинально меняет риторику, чтобы улучшить собственное положение.

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На днях главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался на проблемы российской армии в Бахмуте. Мол, оцепления украинских вооруженных сил там даже близко нет. А для того, чтобы захватить весь Донбасс, русскую армию понадобится еще 2 – 3 года.

Пригожин "отползает"

Слова Пригожина выглядят так, что он "спекся", быстро взлетел, допустил большие политические ошибки и сейчас начал паниковать, заметил Шейтельман.

Он как опытный "зек" понимает, что сейчас главное – хоть как-то попытаться отползти от той ситуации, в которой он лично оказался,

– добавил говорящий.

По словам Шейтельмана, такое отползание Пригожина проходит в нескольких направлениях. То он рассказывает, что захватить Донбасс россияне смогут через 2 – 3 года, то вспоминает о Ла-Манше, то рассказывает о сбитии своего самолета. Говорил и об отнятии у него возможности вербовать заключенных в свою ЧВК.

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Что ждет Пригожина

Пригожин имел "хорошую траекторию политического взлета", которая началась в сентябре, однако не имел опоры, предположил политтехнолог.

"Все-таки оказалось, что система сильнее Пригожина", – добавил Шейтельман.

Он отметил, что система Сергея Шойгу и Валерия Герасимова оказалась крепче, потому что строили они ее на протяжении десятилетий.

Сегодня мы близки к тому, чтобы увидеть, как перед нами проплывет политический труп Пригожина. Нас это не слишком порадует, потому что он наводил беспорядки в рядах врага. В этом смысле он нам несколько помогал, ненамеренно, конечно,

– иронически подчеркнул Шейтельман.

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