Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что Пригожин сейчас кардинально меняет риторику, чтобы улучшить собственное положение.
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На днях главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался на проблемы российской армии в Бахмуте. Мол, оцепления украинских вооруженных сил там даже близко нет. А для того, чтобы захватить весь Донбасс, русскую армию понадобится еще 2 – 3 года.
Пригожин "отползает"
Слова Пригожина выглядят так, что он "спекся", быстро взлетел, допустил большие политические ошибки и сейчас начал паниковать, заметил Шейтельман.
Он как опытный "зек" понимает, что сейчас главное – хоть как-то попытаться отползти от той ситуации, в которой он лично оказался,
– добавил говорящий.
По словам Шейтельмана, такое отползание Пригожина проходит в нескольких направлениях. То он рассказывает, что захватить Донбасс россияне смогут через 2 – 3 года, то вспоминает о Ла-Манше, то рассказывает о сбитии своего самолета. Говорил и об отнятии у него возможности вербовать заключенных в свою ЧВК.
Шейтельман о политической судьбе Пригожина: смотреть видео
Что ждет Пригожина
Пригожин имел "хорошую траекторию политического взлета", которая началась в сентябре, однако не имел опоры, предположил политтехнолог.
"Все-таки оказалось, что система сильнее Пригожина", – добавил Шейтельман.
Он отметил, что система Сергея Шойгу и Валерия Герасимова оказалась крепче, потому что строили они ее на протяжении десятилетий.
Сегодня мы близки к тому, чтобы увидеть, как перед нами проплывет политический труп Пригожина. Нас это не слишком порадует, потому что он наводил беспорядки в рядах врага. В этом смысле он нам несколько помогал, ненамеренно, конечно,
– иронически подчеркнул Шейтельман.
ПВК "Вагнер": последние новости
- 6 февраля Евгений Пригожин выложил в сеть видео из самолета. Мол, он только что приземлился после того, как бомбил Бахмут. Глава ППК "Вагнер" предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в небе на "воздушную дуэль". Пригожин заверил, что в случае выигрыша Зеленского – отдадут Бахмут, а если тот проиграет – пойдут в Днепр.
- Украинские военные подбили бомбардировщик, из которого Пригожин предлагал воздушную дуэль Зеленскому. По данным российских пропагандистов, это произошло 13 февраля.
- Недавно "вагнеровцы" записали видеообращение, на котором жаловались на отсутствие снабжения. Также оккупанты продолжают сетовать из-за больших потерь и медленных поставок боеприпасов.